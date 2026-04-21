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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ABR 2026 | 17º
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La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a las autoridades del Oratorio Don Bosco

Durante el encuentro se acordaron actividades en articuladas entre la institución y la Municipalidad de la Capital.

Hoy 19:49

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos del palacio municipal la visita de miembros de la comunidad del Oratorio Don Bosco, encabezada por el padre Alex Arena.

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También participaron de la reunión la coordinadora de proyectos de la institución, Daniela Silva y el secretario de Coordinación del municipio, Daniel Kobylañski.

De esta manera, la comuna continúa con el trabajo articulado que mantiene con instituciones sociales, religiosas, educativas, deportivas, colegios profesionales y otras entidades del medio.

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