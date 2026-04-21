La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a las autoridades del Oratorio Don Bosco

Durante el encuentro se acordaron actividades en articuladas entre la institución y la Municipalidad de la Capital.

Hoy 19:49

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el salón de acuerdos del palacio municipal la visita de miembros de la comunidad del Oratorio Don Bosco, encabezada por el padre Alex Arena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron de la reunión la coordinadora de proyectos de la institución, Daniela Silva y el secretario de Coordinación del municipio, Daniel Kobylañski.

De esta manera, la comuna continúa con el trabajo articulado que mantiene con instituciones sociales, religiosas, educativas, deportivas, colegios profesionales y otras entidades del medio.