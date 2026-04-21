Llegó a su casa y descubrió a su esposa con su hijo de 15 años: quedó detenida por abuso

El padre del menor denunció a la mujer tras sorprenderla en una situación íntima. La acusada aceptó un acuerdo de culpabilidad y cumplirá prisión efectiva.

Hoy 21:12

Un grave caso de abuso sexual intrafamiliar ocurrido en Florida, Estados Unidos, avanza hacia su resolución judicial luego de que la acusada, una mujer de 35 años, aceptara un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

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La denuncia fue radicada en julio de 2024 por el propio padre de la víctima, un adolescente de 15 años, quien aseguró haber encontrado a su esposa en una situación íntima con el menor dentro de su vivienda.

Según consta en la causa, el hombre regresó de trabajar durante la madrugada y se topó con la escena, lo que derivó en una fuerte reacción y la inmediata exposición del hecho ante las autoridades.

De acuerdo a la investigación, el episodio se habría iniciado horas antes, cuando la mujer y el adolescente permanecían solos en la casa. Siempre según la reconstrucción judicial, compartieron tiempo viendo películas y luego la acusada avanzó sobre el menor.

Detención y acuerdo judicial

La mujer, identificada como Alexis Von Yates y exenfermera, fue detenida en noviembre de 2024 tras una denuncia que alertó sobre una presunta situación de abuso.

En el marco del proceso, perdió su licencia profesional y en los últimos días aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio oral.

La condena incluye:

Dos años de prisión

Dos años de control comunitario

Diez años de libertad condicional

Pago de multas y costos judiciales

Protección de la víctima

Desde la Fiscalía indicaron que la resolución del caso mediante un acuerdo buscó evitar que el adolescente tenga que revivir el hecho durante un juicio, priorizando su salud mental.

Se espera que en septiembre se incorporen nuevas declaraciones que podrían cerrar definitivamente el expediente.