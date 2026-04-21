Se hará en el Nodo la asamblea del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Estará presente el gobernador Elías Suárez y será este miércoles.
Con la presencia de representantes de todas las provincias argentinas se realizará este miércoles por la mañana en el Nodo Tecnológico la Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cuya ceremonia de apertura estará presente el gobernador Elías Suárez, en un gesto de respaldo a la investigación científica que coordina este órgano.
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También serán parte de esta actividad el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo, acompañado por la directora nacional de Articulación Institucional, Paula Zingoni; el director de Programas Estratégicos, Leonardo Palladino, entre otros exponentes que trabajan en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación adaptadas.
En este marco, este martes sesionó en este mismo espacio el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología del Noroeste Argentino, con la participación de representantes de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.