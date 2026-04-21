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Se hará en el Nodo la asamblea del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación

Estará presente el gobernador Elías Suárez y será este miércoles.

Hoy 22:43

Con la presencia de representantes de todas las provincias argentinas se realizará este miércoles por la mañana en el Nodo Tecnológico la Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, en cuya ceremonia de apertura estará presente el gobernador Elías Suárez, en un gesto de respaldo a la investigación científica que coordina este órgano.

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También serán parte de esta actividad el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo, acompañado por la directora nacional de Articulación Institucional, Paula Zingoni; el director de Programas Estratégicos, Leonardo Palladino, entre otros exponentes que trabajan en el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación adaptadas.

En este marco, este martes sesionó en este mismo espacio el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología del Noroeste Argentino, con la participación de representantes de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

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