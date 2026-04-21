Cristian Mazzón tomó las riendas en Mitre y se ilusiona con levantar al equipo: “Queda mucho torneo”

Cristian Mazzón, flamante entrenador de Mitre, habló tras hacerse cargo del plantel de la Primera Nacional luego de la salida de Carlos Mayor y comenzó a palpitar su estreno del próximo domingo ante Chaco For Ever, como visitante.

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“La verdad que llegó medio de sorpresa, no lo esperaba, pero soy empleado del club y si el club necesita de mi servicio, ahí estoy. Estaba trabajando como entrenador de arqueros y en la local. Apareció la oportunidad y trataremos de aprovecharla”, expresó en diálogo exclusivo con Noticiero 7.

Sobre el próximo compromiso del domingo ante Chaco For Ever, señaló: “Partido duro, de visitante, un equipo muy necesitado porque está debajo nuestro. Estamos los dos complicados. Ellos van a salir a buscar sumar porque son locales y es una cancha difícil”.

En cuanto al momento del plantel, Mazzón remarcó: “Esta semana los veo bien a los chicos, tratando de levantarlos un poco en lo anímico. Fue duro lo de la ida de Carlos y también perder de local. Teníamos otra expectativa en el comienzo, pero queda todavía queda mucho torneo".

Además, reconoció una deuda pendiente: “Estamos en deuda con la localía. Hemos sacado partidos importantes de visitante, pero nos falta ganar en casa. El grupo queda golpeado cuando pasan estas cosas, por eso hay que hacer hincapié en lo anímico y también en lo futbolístico”.

“Hay que darles a los jugadores las herramientas para hacer algo distinto de lo que veníamos haciendo. Cuando cambia un cuerpo técnico también se renuevan ilusiones, los que no jugaban sienten que pueden tener una oportunidad”, agregó.

Pensando en la tabla de posiciones, el DT fue claro: “La posición es incómoda porque es feo verse ahí abajo, pero si mirás los de arriba no nos llevan seis puntos, nos llevan uno o dos. Lo importante este domingo va a ser traernos algo de Chaco. Vamos arriba de ellos en la tabla y tenemos que volver de Resistencia siguiendo arriba”.

Por último, Mazzón destacó la paridad de la categoría: “Es muy pareja, muy difícil y muy dura. El torneo es largo. Ojalá que nos vaya bien, que los muchachos capten la idea rápido y podamos acomodarnos”.