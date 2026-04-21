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Trump anuncia que extenderá el alto el fuego con Irán pero mantendrá el bloqueo naval

“Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

Hoy 17:38

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este martes que extenderá un alto el fuego con Irán hasta que Teherán presente una propuesta para poner fin al conflicto de manera permanente.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos aseguró que continuará con el bloqueo naval de los puertos iraníes.

“Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado, y, a solicitud del jefe militar de Pakistán Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif, se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, escribió Trump en Truth Social.

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