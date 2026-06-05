Quimsa abre la gran final de la Liga Nacional buscando el primer triunfo ante Gimnasia

La Fusión recibe al elenco de Comodoro Rivadavia desde las 19 en el primer juego de la serie que definirá al nuevo campeón y se jugará al mejor de siete partidos.

Hoy 08:13

Quimsa comenzará este sábado su camino en la gran final de la Liga Nacional con el objetivo de dar el primer golpe ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La Fusión recibirá al Mens sana desde las 19, en el Estadio Ciudad, en el primer juego de una serie que se disputará al mejor de siete partidos.

El conjunto santiagueño llega a esta instancia con la ilusión de volver a levantar el trofeo más importante del básquet argentino y con el respaldo de una campaña que lo dejó en lo más alto de la fase regular. Quimsa y Gimnasia terminaron con el mismo récord de 24 victorias y 12 derrotas, pero la Fusión se quedó con el primer puesto por criterios de desempate y por eso tendrá ventaja de localía durante toda la definición.

Para Quimsa será la sexta participación en unas Finales de Liga Nacional. El equipo santiagueño fue campeón en las temporadas 2014/15 y 2022/23, y además alcanzó las definiciones de 2007/08, 2020/21 y 2021/22.

La presencia en esta final también confirma la regularidad de la Fusión en la elite. El equipo disputará su cuarta final en las últimas seis temporadas completas de competencia, un dato que refleja el peso institucional y deportivo que construyó dentro del básquet argentino.

Del otro lado estará Gimnasia, que vuelve a meterse entre los dos mejores equipos del país después de una década. El conjunto de Comodoro Rivadavia jugará la tercera final de Liga Nacional de su historia: fue campeón en la temporada 2005/06, cuando derrotó a Libertad de Sunchales, y luego cayó justamente ante Quimsa en 2015.

Los antecedentes recientes también favorecen al equipo santiagueño. Además de aquella final de la temporada 2014/15, ambos equipos se cruzaron en las semifinales de la 2022/23, serie que terminó con un contundente 3-0 para Quimsa.

En la previa, el entrenador de la Fusión, Lucas Victoriano, valoró la posibilidad de volver a disputar una definición y destacó el nivel de la competencia.

“Este evento es una situación que indica que estás ante la Final de una liga súper pareja. Estoy muy orgulloso de poder representar a esta institución y de poder representar otra vez a La Liga de la mejor manera, como lo hicimos en estos últimos años”, señaló el DT.

Por su parte, Pablo Favarel, entrenador de Gimnasia, remarcó el trabajo colectivo que llevó al Mens sana hasta la final y reconoció la experiencia de Quimsa en este tipo de instancias.

“Siempre nos ocupó y nos preocupó lo colectivo, que el equipo busque su mejor versión y sea competitivo. Creo que en gran medida lo hemos logrado, más allá de que tuvimos un arranque irregular. Ahora nos toca jugar las Finales frente a un equipo que tiene muchísima experiencia en este tipo de instancias y ni hablar de Lucas con todo su recorrido como entrenador. Estamos preparados para jugar, competir y disfrutar”, expresó.

Con el Estadio Ciudad como escenario del primer capítulo, Quimsa buscará aprovechar el apoyo de su gente para quedarse con el primer punto de la serie y empezar con el pie derecho una definición que promete intensidad, paridad y alto nivel.

El cronograma de la final

La serie se jugará al mejor de siete partidos y tendrá el siguiente calendario:

Juego 1: sábado 6 de junio, 19.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 2: lunes 8 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 3: jueves 11 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 4: sábado 13 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 5: miércoles 17 de junio, 22.10, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Juego 6: sábado 20 de junio, 21.00, Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. TV: TyC Sports 2.

Juego 7: martes 23 de junio, 21.00, Estadio Ciudad de Santiago del Estero. TV: TyC Sports 2.

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.