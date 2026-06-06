Elecciones en Perú 2026: quién ganaría la presidencia según las últimas encuestas

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez compiten por la presidencia. Los comicios se dan en un contexto marcado por la creciente delincuencia y la inestabilidad política.

Hoy 06:01

Perú definirá este domingo 7 de junio quién será su próximo presidente en un balotaje que enfrentará a dos candidatos con proyectos políticos opuestos: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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La segunda vuelta se desarrollará en un contexto marcado por la creciente delincuencia y la inestabilidad política que atraviesa el país. Fujimori, de 50 años e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, llega como la candidata más votada de la primera vuelta del 12 de abril, en la que obtuvo el 17,1% de los votos.

Del otro lado estará Sánchez, de 57 años, exministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Pedro Castillo y candidato de Juntos por el Perú, que alcanzó el 12% y busca llegar al poder con una propuesta de izquierda.

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La encuesta de CB Global Data, realizada entre el 25 y el 30 de mayo a 1595 personas, sostiene que, a diferencia de la primera vuelta, marcada por la "fragmentación", el escenario actual permite proyectar con mayor claridad cómo podrían ser los resultados del balotaje.

La segunda vuelta parece estar reñida. Según datos de este revelamiento, Keiko Fujimori lidera la intención de voto directo con un 38,6%. Roberto Sánchez, por su parte, se ubica muy cerca de la hija del expresidente con un 36,5%.

Más allá de los resultados de intención de voto, la imagen de los candidatos también dejó algunos datos relevantes.

En el caso de la aspirante derechista de Fuerza Popular, el 16,7% de los encuestados aseguró tener una imagen muy buena de la candidata y un 15,9% una imagen buena, lo que suma un 32,6% de valoración positiva.

En contraste, el 55,1% expresó una percepción negativa: 9,8% dijo tener una imagen mala y 45,3% muy mala. Además, un 12,3% respondió que no sabe o no contestó.

En cuanto al candidato izquierdista de Juntos por el Perú, el 10,2% de los encuestados aseguró tener una imagen muy buena del candidato y un 18,5% una imagen buena, lo que da un total de 28,7% de valoración positiva.

En tanto, el 51,8% manifestó una percepción negativa: 17,4% dijo tener una imagen mala y 34,4% muy mala. Además, un 19,5% respondió que no sabe o no contestó.