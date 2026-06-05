Mario Pergolini reacciona en vivo a la muerte del Indio Solari

El conductor Mario Pergolini mostró su profundo impacto al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari, un referente del rock argentino.

Hoy 23:14

El mundo de la música y el espectáculo se encuentra en shock tras la muerte del Indio Solari, uno de los artistas más influyentes del rock nacional.

Durante su programa en Vorterix, Mario Pergolini quedó completamente atónito al recibir la noticia, que le llegó mientras realizaba una entrevista con Gonzalo Bonadeo, en el marco del Mundial 2026.

“TN lo está diciendo en este momento, que falleció el Indio Solari”, expresó Pergolini, provocando un sorpresivo silencio en el estudio. Bonadeo, al escuchar la noticia, comentó: “tremendo”.

Pergolini, visiblemente afectado, admitió: “Estoy impactado”. En ese momento, recordó que en la emisión de hoy habían comenzado a musicalizar con canciones de Los Redonditos de Ricota.

El Indio Solari falleció a los 77 años en su residencia de Parque Leloir, donde, según el periodista Rodrigo Alegre, pasó la noche anterior en un ambiente tranquilo y luego se sumergió en su piscina.

Su familia, al notar su descompensación, contactó al 911, y actualmente la Fiscalía número 2 de Ituzaingó investiga el caso. A su hogar, se acercaron no solo patrulleros, sino también numerosos fanáticos del artista.

Hace dos meses, el Indio había acaparado la atención mediática debido a rumores sobre un ACV, los cuales su esposa desmintió, afirmando que se encontraba en chequeos médicos regulares y su salud era estable.

Nacido el 17 de enero de 1949, Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio, pasó su infancia en La Plata y junto a Skay Beilinson fundó la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En los últimos años, el artista había sido diagnosticado con Parkinson, una condición que él mismo abordó con su característico humor.