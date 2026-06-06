“Cuadro agravado de neumonía”: internaron de urgencia a Lázaro Báez

El santacruceño sufrió un cuadro severo de pulmonía y su estado empeoró en las últimas horas. El empresario K, muy vinculado al gobierno kirchnerista estaba cumpliendo condena en el penal de Ezeiza.

Hoy 05:31

Lázaro Báez tuvo que ser internado de urgencia por un cuadro agravado de pulmonía mientras cumplía con su condena en el penal de Ezeiza. Y aunque no hay información oficial sobre su estado de salud, su abogada confirmó al diario Clarín que hay preocupación.

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El empresario de 75 años, muy vinculado al gobierno kirchnerista, viene arrastrando diversos problemas de salud desde hace tiempo y esta nueva complicación respiratoria volvió a encender las alarmas sobre su estado general, y debieron internarlo de urgencia.

El santacruceño, quien cumple una condena unificada a 15 años de prisión por las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, se encontraba en el penal de Ezeiza cuando el cuadro pulmonar se complicó.

Las primeras informaciones dan cuenta que entrada la noche de este viernes, tuvo que ser trasladado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza con un "severo cuadro respiratorio".

Báez viene arrastrando una serie de afecciones previas: diabetes, hipertensión, bronquitis recurrente y hemorragias digestivas, que su defensa viene denunciando que se agravaron tras pronunciarse su detención a Ezeiza.

Durante el año pasado, el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó el pedido de prisión domiciliaria, pero dispuso distintos estudios cardiológicos del empresario y avaló el traslado de Santa Cruz a Ezeiza por su infraestructura sanitaria, incluyendo el Hospital Penitenciario Central.

El juez, en su resolución, además observó que el sector transitorio donde Báez había estado alojado anteriormente en la Unidad 15 de Río Gallegos no tenía las condiciones adecuadas para una permanencia prolongada.