La familia del Indio Solari analiza realizar el homenaje público en la cancha de Racing

Mientras continúan las despedidas privadas, allegados al músico mantienen conversaciones para concretar un homenaje masivo en Avellaneda. El Congreso y Parque Leloir quedaron descartados como posibles sedes.

Hoy 20:16

La despedida pública de Indio Solari podría realizarse finalmente en el estadio de Racing Club. Según trascendió en las últimas horas, la familia del histórico referente del rock argentino mantiene conversaciones con las autoridades de la institución para organizar un homenaje abierto a los miles de seguidores que desean darle el último adiós.

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La alternativa comenzó a tomar fuerza luego de que varias opciones fueran descartadas por cuestiones logísticas y de seguridad. De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, la intención sería continuar durante este viernes y sábado con ceremonias privadas reservadas al círculo íntimo del músico y realizar posteriormente una despedida pública de gran convocatoria.

La organización del homenaje avanzó mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales vinculadas al fallecimiento del artista. En ese marco, la autopsia realizada en Ituzaingó determinó que Solari murió a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Entre las sedes que fueron evaluadas figuraron la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, Tecnópolis y otros espacios de gran capacidad, aunque hasta el momento ninguna de esas alternativas prosperó de manera definitiva.

En el caso del Congreso, la posibilidad quedó oficialmente descartada luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informara que los informes técnicos y de seguridad concluyeron que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias para albergar un evento de semejante magnitud.

Por su parte, también fue descartada la realización de la despedida en Parque Leloir, donde residía el músico. La propia familia confirmó esa decisión a través de un comunicado difundido en las redes oficiales del artista.

Mientras tanto, continúan las gestiones para definir el lugar definitivo y la modalidad del homenaje. Desde distintos sectores políticos e institucionales manifestaron su disposición para colaborar con la organización, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien puso recursos provinciales a disposición de la familia.

La expectativa entre los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota crece con el paso de las horas. Miles de personas ya participaron de homenajes espontáneos en distintos puntos del país y aguardan una confirmación oficial sobre el lugar y el horario en que podrán despedir a una de las figuras más influyentes de la música argentina.