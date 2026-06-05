Una mujer intentó quitarse la vida tras incendiar su vivienda en Las Termas

El dramático episodio ocurrió en el barrio Adela. Efectivos policiales lograron contener a una mujer de 52 años que amenazaba con prenderse fuego luego de provocar un incendio en su casa.

Hoy 23:39

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la noche del viernes en el barrio Adela en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde efectivos policiales evitaron que una mujer atentara contra su vida luego de provocar un incendio en el interior de su vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró cerca de las 20.50 en un domicilio ubicado sobre calle Necochea al 678, hasta donde acudió personal policial tras recibir un alerta desde la Sala Central de Monitoreo.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una vivienda envuelta en llamas y, en el exterior, a una mujer portando un recipiente con combustible y un encendedor, manifestando su intención de prenderse fuego.

De inmediato, los efectivos iniciaron una labor de contención y diálogo para persuadirla de desistir de su accionar. Tras varios minutos de tensión, lograron reducir la situación y ponerla a resguardo, evitando que sufriera lesiones.

La mujer, de 52 años, atraviesa un delicado cuadro emocional y depresivo tras el fallecimiento de uno de sus hijos, situación que habría agravado su estado anímico en los últimos tiempos, relataron sus familiares.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, momentos antes Lescano habría rociado con combustible una de las habitaciones de la vivienda y provocado el incendio.

Personal de Bomberos Voluntarios trabajó en la extinción de las llamas y posteriormente realizó tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propagara a otros sectores del inmueble.

El informe técnico determinó que una habitación sufrió pérdidas totales, al tratarse del sector donde se originó el foco ígneo, mientras que otros ambientes resultaron afectados por la alta temperatura y la radiación térmica.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que efectuó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, una ambulancia del Centro Integral de Salud acudió para asistir a la mujer, aunque ésta rechazó la atención médica y se negó a ser trasladada al nosocomio.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rafael Zanni, se dejó constancia de lo sucedido y se adoptaron medidas preventivas. Finalmente, un familiar directo asumió el compromiso de acompañar y contener a la mujer, garantizando la continuidad de su tratamiento médico y seguimiento emocional.