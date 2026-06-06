El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 5 de junio de 2026: se espera cielo nublado, posibles lluvias y una máxima de 23°C

El fin de semana comenzará con condiciones inestables en Santiago del Estero, donde el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y probabilidades de precipitaciones hacia la segunda mitad del día.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. Sin embargo, las condiciones cambiarían durante la tarde, cuando podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Para la noche, el organismo anticipa la posibilidad de tormentas aisladas, manteniéndose el mismo rango de probabilidad de precipitaciones.

Los vientos serán leves, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando desde diferentes sectores a lo largo de la jornada.

Cómo estará el domingo

El domingo se presentará con una mínima de 16°C y una máxima de 22°C.

La inestabilidad persistirá durante las primeras horas del día, ya que se esperan tormentas durante la madrugada y la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

No obstante, las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando el cielo se presentará mayormente nublado, escenario que continuará durante la noche.

Además, durante la tarde del domingo podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

De esta manera, el primer fin de semana de junio estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias aisladas, especialmente entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.