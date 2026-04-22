Accidente grave entre un automóvil y una motocicleta en Salta

Un accidente de tránsito en la intersección de la avenida Bolivia en Salta ha ocasionado severas complicaciones en el tráfico de la ciudad.

Hoy 01:22

Un siniestro vial se registró en la intersección con semáforo sobre la avenida Bolivia, en la ciudad de Salta, lo que generó importantes complicaciones en el tránsito local.

Testigos del incidente informaron que el conductor de un automóvil intentó incorporarse a la autopista desde la colectora, desobedeciendo el semaforo en rojo, lo que resultó en una colisión con una motocicleta.

Tras el choque, las autoridades decidieron implementar un corte total del tráfico en sentido sur-norte mientras el personal realizaba las pericias correspondientes en el lugar del accidente.

A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no se reportaron lesiones personales, lo que minimiza la gravedad del incidente.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia ayudó a controlar la situación, aunque el caos vehicular se extendió por varias horas en la zona afectada.

Este tipo de incidentes subraya la importancia de respetar las normas de tránsito y la señalización en las vías urbanas para evitar situaciones peligrosas.