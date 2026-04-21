La causa contra la AFA volvió a Santiago del Estero: Campana devolvió el expediente y ahora deberán sortear un nuevo juez

El magistrado federal Adrián González Charvay remitió nuevamente las actuaciones al juzgado santiagueño al advertir que no estaban cumplidos los plazos procesales para eventuales apelaciones.

Hoy 21:30

La causa judicial impulsada por el fiscal federal Pedro Simón contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo giro procesal. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió devolver el expediente a Santiago del Estero, por considerar que aún no se encontraban vencidos los plazos legales para que las partes pudieran apelar la resolución que había enviado la causa fuera de la provincia.

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De esta manera, el expediente regresó al fuero federal santiagueño y ahora deberá definirse quién continuará al frente de la investigación, ya que el juez Sebastián Argibay fue apartado previamente por decisión de la Cámara Federal de Tucumán.

Según fuentes vinculadas al expediente, el juzgado de Campana entendió que no se habían respetado los tres días hábiles procesales previstos para que las partes fueran notificadas y manifestaran si apelaban o no la resolución dictada por Argibay.

Ese fallo había rechazado el pedido del fiscal Simón para ordenar detenciones y, al mismo tiempo, declaró la incompetencia del juzgado santiagueño para seguir interviniendo, remitiendo la causa a otro tribunal.

Sin embargo, al no estar firme esa decisión, Campana resolvió reenviar las actuaciones hasta que se complete correctamente el trámite procesal correspondiente.

En tanto, el fiscal Pedro Simón apelará ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman la decisión de Argibay de declarar la incompetencia de la Justicia Federal de Santiago del Estero, para avanzar con esta causa en la que el representante del Ministerio Público Fiscal pidió la detención e inhibición de bienes del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, de la cúpula de entidad, y de particulares, un total de 26 personas.

Con el expediente nuevamente en Santiago del Estero, el escenario cambió porque Argibay ya no puede seguir interviniendo. El magistrado fue recusado y apartado luego de una decisión de la Cámara Federal de Tucumán.

Por esa razón, ahora deberá realizarse un sorteo entre jueces federales de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca para definir quién quedará a cargo de la investigación. Ese nuevo juez será quien deba resolver los próximos pasos de una causa de fuerte impacto político y deportivo.