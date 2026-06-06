En vivo: Güemes recibe a Deportivo Maipú con la urgencia de sumar una victoria

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Mundial 2026
El Gaucho se presenta ante su gente con la necesidad de un triunfo para empezar a salir del fondo de la Zona B de la Primera Nacional.
Güemes afrontará este domingo un partido clave en la Primera Nacional cuando reciba a Deportivo Maipú de Mendoza, por la fecha 17 de la Zona B. El encuentro se disputará desde las 16, con la necesidad del Gaucho de dejar atrás la derrota sufrida en la jornada pasada ante Almagro.
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