Denunció una pelea con una vecina y aseguró que fue atacada por uno de sus perros

La mujer sostuvo que se dirigió a reclamar por un incidente que involucró a su hija y terminó protagonizando una discusión que derivó en agresiones físicas. La Justicia investiga lo ocurrido.

Hoy 16:07

Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en la localidad de Lavalle, departamento Guasayán, es investigado por la Justicia luego de que una mujer denunciara haber resultado lesionada durante una pelea con una vecina y tras el presunto ataque de un perro.

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La denunciante fue identificada como Frías, de 39 años, quien manifestó ante las autoridades que alrededor de las 3.19 recibió un mensaje de WhatsApp enviado por su hija. Según su relato, la joven le informó que había sido empujada por una mujer identificada como Dalloglio.

Preocupada por la situación, Frías decidió trasladarse hasta un domicilio vinculado a Santillán, lugar donde, según indicó, se encontraba la mujer señalada por su hija.

De acuerdo con la denuncia, al arribar al sitio encontró a Dalloglio acompañada por dos perros. Lo que comenzó como un intercambio verbal terminó escalando hasta convertirse en una pelea física entre ambas mujeres, cuyas circunstancias son materia de investigación.

En ese contexto, Frías aseguró que uno de los animales intervino durante el enfrentamiento y la mordió en ambas piernas, provocándole lesiones que motivaron la posterior intervención policial.

Tras tomar conocimiento del hecho, las actuaciones fueron informadas a la fiscal de turno, Macarena Vildoza, quien ordenó la recepción formal de la denuncia, la realización de un examen médico sobre la presunta víctima y la continuidad de las medidas investigativas correspondientes.

La causa se encuentra en plena etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los hechos, además de determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el incidente.