Allanamientos a policías por falsificación de certificados en Salta

La fiscalía investiga a dos policías de Salta por la falsificación de certificados de antecedentes penales tras la denuncia de troqueles perdidos.

Hoy 16:32

La Fiscal Penal Interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, ha ordenado allanamientos en dos viviendas pertenecientes a efectivos de la Policía de Salta, en el marco de una investigación sobre una presunta maniobra de falsificación de certificados de antecedentes penales.

La causa judicial se inició tras la denuncia sobre la desaparición de once troqueles de seguridad que son utilizados para validar estos documentos oficiales. La investigación ha permitido vincular a dos agentes policiales con la confección irregular de certificados y el cobro de dinero por la realización de estos trámites.

Según las indagaciones, se ha establecido que dos docentes habrían obtenido certificados utilizando los troqueles que habían sido denunciados como faltantes, tras realizar un pago de 32 mil pesos mediante una transferencia bancaria. Además, los investigadores identificaron a un policía como gestor de estos trámites, determinando que el dinero fue depositado en la cuenta de otro efectivo que trabajaba en el área de Dactiloscopía.

El análisis de registros informáticos y movimientos bancarios ha revelado transferencias y contactos entre los sospechosos en fechas clave para la investigación. Asimismo, se detectó el presunto uso irregular de sistemas informáticos, sellos institucionales y troqueles de seguridad que habían sido sustraídos.

Los allanamientos se llevaron a cabo en los barrios Juan Manuel de Rosas y San Isidro, donde se logró secuestrar documentación relevante y teléfonos celulares. Esta medida fue autorizada por el juez Diego Rodríguez Pippino.