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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 20º
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Policiales

Intentó robarle el celular a un chofer de aplicación durante un viaje en el barrio Villa del Carmen

El sospechoso fue demorado por la Policía, aunque la víctima decidió no radicar una denuncia formal ni impulsar acciones legales.

Hoy 16:16

Un episodio que es investigado por la Policía tuvo lugar durante la mañana de este domingo en la zona sur de la ciudad Capital, cuando un conductor de Uber denunció que un pasajero habría intentado sustraerle su teléfono celular mientras realizaba un viaje.

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El hecho se registró cerca de las 7 de la mañana en la intersección de avenida Solís e Ingeniero Contreras, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 11.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Guiscafre, de 52 años y domiciliado en la ciudad de Añatuya, quien manifestó desempeñarse como conductor de la aplicación de transporte.

Según relató a los uniformados, había sido contratado para realizar un traslado solicitado por Emanuel Orlando Silva, de 35 años, residente en el barrio Villa del Carmen. Durante el recorrido, el pasajero habría intentado apoderarse de su teléfono celular.

Tras el incidente, el sospechoso intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado en las inmediaciones gracias a la intervención del propio conductor y al rápido accionar policial.

No obstante, una vez controlada la situación, Guiscafre expresó que no tenía intención de iniciar acciones legales contra el acusado, por lo que el procedimiento quedó limitado a las actuaciones preventivas correspondientes.

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