Persecución en La Banda: demoraron a un joven y secuestraron una tumbera con cartuchos calibre 12

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Táctica Motorizada durante un recorrido preventivo. También secuestraron municiones calibre 12 halladas en el lugar.

Hoy 16:10

Un operativo de prevención llevado adelante durante la madrugada de este domingo en el barrio Textil de La Banda culminó con la demora de un joven y el secuestro de un arma de fabricación casera tipo "tumbera", además de cartuchos de escopeta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención N.º 4, quienes se encontraban efectuando recorridos de rutina por la zona de Antenor Álvarez y Amadeo Jacques.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al sector observaron a un grupo de personas que protagonizaba incidentes en la vía pública. Al advertir la presencia de los uniformados, los involucrados emprendieron la fuga en distintas direcciones, lo que motivó una persecución preventiva.

Durante el seguimiento, uno de los sospechosos intentó evadir a los efectivos saltando las tapias de varias viviendas. Sin embargo, fue alcanzado y reducido a pocos metros por el personal policial.

Los agentes advirtieron además que, mientras escapaba, el joven había arrojado un objeto. Al inspeccionar el lugar, comprobaron que se trataba de una arma de fabricación casera tipo tumbera.

Junto al arma fueron hallados dos cartuchos calibre 12, uno de ellos colocado en el interior del dispositivo y otro ubicado a escasa distancia, elementos que fueron preservados para las pericias correspondientes.

Posteriormente, personal de Criminalística trabajó en la escena realizando tareas de documentación, relevamiento y recolección de evidencias. En presencia de un testigo se concretó el secuestro tanto del arma como de las municiones encontradas.

El joven demorado fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N.º 15, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes. Mientras tanto, continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y la procedencia del arma secuestrada.