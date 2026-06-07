Le robaron $600.000 de su jubilación mientras realizaba compras en el microcentro

La víctima, una mujer de 72 años, advirtió la sustracción cuando intentaba pagar un teléfono celular en un comercio céntrico. La Policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Hoy 16:01

Una mujer de 72 años fue víctima de un robo en pleno microcentro de la ciudad y sufrió la pérdida de $600.000 en efectivo, dinero que correspondía a sus haberes jubilatorios.

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El hecho se produjo durante la jornada del sábado en inmediaciones de las calles Libertad y 24 de Septiembre, una de las zonas más transitadas del centro capitalino.

Según informaron fuentes policiales, la damnificada se encontraba en el interior de un comercio con la intención de comprar un teléfono celular. Sin embargo, al momento de concretar el pago, descubrió que el dinero que llevaba consigo había desaparecido.

La mujer advirtió la sustracción cuando intentó retirar el efectivo para abonar la compra, situación que la llevó a radicar la correspondiente denuncia ante las autoridades horas más tarde.

El caso fue denunciado cerca de la medianoche en la Comisaría Comunitaria N° 1, donde la víctima relató lo sucedido y solicitó la intervención policial.

Los investigadores no descartan que haya sido víctima de delincuentes especializados en hurtos bajo la modalidad de descuidistas o "mecheros", quienes habrían advertido que portaba una importante suma de dinero en efectivo y aprovecharon algún momento de distracción para concretar el robo.

La causa quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Comunes de turno, que ordenó las primeras medidas investigativas.

Por estas horas, la Policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos de la víctima y detectar posibles sospechosos. Hasta el momento no se registraron detenciones vinculadas al hecho.