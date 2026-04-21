Autoridades de la UNSE analizaron el impacto del recorte nacional al presupuesto universitario

El Lic. Marcelino Ledesma rector de la casa de altos estudios, y la vicerrectora, Dra. Fernanda Mellano, explicaron el escenario actual de la universidad condicionando por la falta de financiamiento del Gobierno Nacional.

Hoy 22:53

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Lic. Marcelino Ledesma, y la vicerrectora, Dra. Fernanda Mellano, analizaron en profundidad la crítica situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario. Este martes fueron entrevistados en Libertad de Opinión y también resaltaron los 53 años de vida institucional de la casa de altos estudios.

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Marcelino Ledesma UNSE

Ledesma explicó que existe un fallo judicial de primera instancia que ordena el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, “el cual fue ratificado en una instancia administrativa tras una apelación”. Sin embargo, advirtió que el tema podría escalar a la Corte Suprema. En ese marco, señaló que áreas clave como la extensión universitaria, los programas de doctorado y el financiamiento de la ciencia y técnica aún no han recibido los fondos correspondientes en lo que va del año. “Hasta el año pasado recibimos esos recursos, pero ahora no han sido asignados”, remarcó. Además, precisó que “el 92% del presupuesto de la UNSE está destinado al pago de salarios, cuando el esquema ideal establece un 85%, dejando apenas un 8% para funcionamiento general”.

Fernanda Mellano UNSE

Por su parte, la vicerrectora Mellano puso el foco en la situación salarial y el impacto directo en la comunidad educativa. “Desde 2023 estamos atrasados en más del 55% en materia salarial, y el sistema de becas está sumamente recortado”, sostuvo. En ese sentido, describió el presente como “navegar en aguas turbulentas”, donde la universidad debe sostener sus actividades con recursos limitados. También advirtió que “los recortes afectan prácticas fundamentales como salidas de campo e investigaciones, que si bien no se han eliminado, sí se han reducido considerablemente”. Incluso, señaló que “muchos proyectos de extensión e investigación se sostienen con aportes propios de docentes o de la institución”.

Más allá del contexto adverso, las autoridades destacaron la transparencia en la administración de los recursos y la disposición a eventuales controles por parte de Nación. “Tenemos mecanismos de auditoría interna que garantizan que todo esté debidamente declarado. Si en algún momento Nación quiere hacer un control, tenemos todo declarado y aclarado. Al tener una auditoría interna uno lleva las cosas más claras. Si en caso desde Capital Humano deciden hacer un control más exhaustivo nosotros no tenemos ningún inconveniente”, afirmó Mellano.