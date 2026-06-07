Gendarmería nacional incauta más de 43 mil atados de cigarrillos en frontera

En Aguas Blancas, Gendarmería Nacional llevó a cabo operativos que resultaron en el secuestro de 43.950 atados de cigarrillos, 3.366 kilos de hojas de coca y 5 kilos de cocaína.

Hoy 01:38

La vigilancia intensificada por parte de las fuerzas federales en la frontera norte de Argentina ha dado resultados significativos en las últimas horas. Efectivos de Gendarmería Nacional han llevado a cabo operativos exitosos en Aguas Blancas, donde se han confiscado más de 43 mil atados de cigarrillos de procedencia extranjera.

El primer operativo tuvo lugar en el sector denominado 'El Paso', sobre la ruta nacional 50, en cercanías del río Bermejo. Durante patrullajes, los gendarmes de la Sección Aguas Blancas y el Destacamento Móvil 3 observaron a varias personas transportando bultos voluminosos.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos abandonaron su carga y huyeron, aprovechando las características del terreno. Tras asegurar la zona, los gendarmes revisaron los paquetes y confirmaron que contenían 43.950 atados de cigarrillos y 3.366 kilos de hojas de coca en estado natural.

La Unidad Fiscal Federal de Orán ordenó el secuestro de toda la mercancía, ya que se encontraba en infracción al Código Aduanero. En un procedimiento adicional, el Destacamento Móvil 3 interceptó a un hombre que intentaba cruzar la frontera por un sendero no autorizado cerca del paso internacional con Bolivia.

Los efectivos realizaron un control preventivo y encontraron en su mochila varios paquetes amarillos que presentaban características típicas del transporte de estupefacientes. Ante este hallazgo, se notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que ordenó una revisión más exhaustiva.

Los especialistas de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses de Orán confirmaron que los paquetes contenían cocaína con un peso total de 5 kilos 540 gramos. Con esta información, el magistrado dispuso el secuestro de la droga y la detención del sospechoso.

Estos operativos son parte de los controles permanentes que realizan las fuerzas federales en la frontera salteña, un área clave para el ingreso ilegal de mercancías y sustancias ilícitas desde Bolivia hacia Argentina.