Courtney Stodden recibió disculpas públicas de Jason Alexander por un polémico sketch filmado cuando era menor

La actriz y activista valoró el gesto del protagonista de “Seinfeld”, aunque pidió que se traduzca en acciones concretas para proteger a menores.
La actriz y activista Courtney Stodden volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el actor Jason Alexander le ofreciera una disculpa pública por un pasaje con contenido inapropiado en un sketch grabado en 2012, cuando ella tenía apenas 17 años.
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El video, una parodia de un talk show titulada “The Donny Clay Show”, incluía escenas de fuerte contenido inapropiado, en las que el actor —entonces de 52 años— realizaba insinuaciones sexuales y contacto físico hacia Stodden. El material fue difundido en su momento en plataformas digitales y posteriormente eliminado.
“Mirando hacia atrás, coincido en que fue inapropiado y lamento profundamente cualquier daño causado”, expresó Alexander en un comunicado reciente, en el que también pidió disculpas de manera directa.
La reacción del actor llegó luego de que Stodden compartiera un testimonio en redes sociales donde recordó lo “sola” y “explotada” que se sintió durante esa etapa de su vida, marcada por la exposición mediática tras su matrimonio siendo menor de edad con el actor Doug Hutchison.
Jason Alexander y Courtney Stodden.
Actualmente con 31 años, Stodden aseguró que recibió la disculpa con sorpresa y la consideró un paso importante, aunque remarcó que “la responsabilidad también debe traducirse en acciones”. En ese sentido, instó al actor a apoyar iniciativas como el proyecto de ley AB 1267 en California, que busca prohibir el matrimonio infantil, o colaborar con la organización Unchained at Last.
La activista viene trabajando activamente en la lucha contra el matrimonio infantil en Estados Unidos, señalando que aún existen vacíos legales en algunos estados. “Es alarmante que no haya una edad mínima clara para casarse en ciertos lugares”, advirtió.
Stodden también reflexionó sobre el impacto que tuvieron estas experiencias en su vida: “Había una niña detrás de todo eso. Confié en los adultos que me rodeaban y ese fue el resultado”, sostuvo, subrayando la necesidad de proteger a menores en contextos de exposición pública.
Además, cuestionó la falta de disculpas de otras figuras que participaron en episodios similares durante su adolescencia, y reafirmó su compromiso con la concientización y el cambio legislativo.
“Al final del día, no quiero ser recordada por lo que me pasó, sino por ayudar a que no vuelva a pasarle a otro niño”, concluyó.