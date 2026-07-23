A 4.500 metros de altura y bajo la nieve: el dramático rescate de cuatro mineros en Catamarca

Los trabajadores quedaron aislados durante más de tres noches en la puna catamarqueña, en medio de un temporal histórico, temperaturas de hasta 27 grados bajo cero y caminos intransitables.

Hoy 07:39

Cuatro trabajadores mineros fueron rescatados con vida luego de permanecer más de tres noches aislados en la puna de Catamarca, en medio de un temporal de nieve histórico que afectó a la zona cordillerana.

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Los operarios desempeñan tareas en el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de Fiambalá. Según se informó, quedaron varados tras quedarse sin combustible en plena tormenta.

El episodio ocurrió en la zona del Salar del Hombre Muerto, donde se registraron temperaturas de hasta 27 grados bajo cero, acumulación de varios metros de nieve y fuertes ráfagas de viento blanco que complicaron durante días el acceso terrestre.

En un primer momento, los trabajadores permanecieron dentro de la camioneta en la que viajaban. Sin embargo, cuando el vehículo quedó prácticamente sepultado por la nieve, decidieron salir, encender un fuego y caminar para intentar conseguir señal con un teléfono satelital que tenía poca batería.

Luego de más de dos días de intensa búsqueda, durante la mañana del miércoles los rescatistas hallaron una camioneta donde dos de los trabajadores se encontraban resguardados. Minutos después, localizaron a los otros dos, quienes habían salido en busca de señal para poder compartir su ubicación.

“Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado”, sostuvo el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina.

Sobre el estado de salud de los trabajadores, indicó: “Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien”.

Los cuatro hombres fueron trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia. Uno de ellos presentaba además un principio de congelamiento al momento de ser hallado, aunque todos evolucionan favorablemente.

El operativo de rescate movilizó a unas 60 personas, entre fuerzas de seguridad, organismos provinciales, personal de Vialidad, trabajadores de empresas privadas y vecinos de la zona. El despliegue incluyó cinco topadoras, diez camionetas y una ambulancia.

Molina señaló que el equipo trabajó con personal de la zona, conocedor del terreno y de la ubicación de posibles refugios, lo que resultó clave para dar con los cuatro mineros.

En paralelo, el operativo permitió rescatar a otras 23 personas varadas en Antofagasta de la Sierra, entre turistas y trabajadores mineros, en medio de una tormenta que paralizó la actividad en la zona de alta montaña.

El intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, calificó la tormenta como un “hecho extraordinario” y remarcó que la gravedad del cuadro obligó a priorizar el trabajo con maquinaria pesada, debido a que varios caminos quedaron completamente intransitables.

La situación de alerta también alcanza a pobladores rurales y productores ganaderos de los parajes Antofalla, Las Quinuas y La Aguadita, donde la acumulación de nieve afecta tanto a las familias como a los animales.

Finalmente, el Municipio reiteró el pedido de no circular bajo ninguna circunstancia por la Ruta Provincial 43 ni por caminos comunales, debido a que se encuentran intransitables por la acumulación de nieve y las condiciones climáticas extremas.