Huyó desnuda por una ventana para salvarse de un intento de femicidio en Loreto

Una mujer de 55 años escapó de su vivienda tras ser brutalmente golpeada y amenazada con un arma por su pareja. El agresor es intensamente buscado.

Hoy 07:36

Un estremecedor episodio de violencia de género tuvo lugar en una zona rural del departamento Loreto, donde una mujer de 55 años logró salvar su vida al huir completamente desnuda por la ventana de su casa, luego de ser golpeada y amenazada de muerte por su pareja, quien le apuntaba con un arma de fuego.

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El hecho salió a la luz alrededor de las 22.30 del martes en el paraje Piruitas, cercano a la localidad de Tío Pozo, cuando personal policial tomó conocimiento de la situación a partir del alerta del encargado del destacamento local, quien advirtió sobre un presunto intento de femicidio.

Efectivos de la Comisaría 27 se trasladaron de inmediato al lugar, donde se entrevistaron con una mujer de 42 años que relató que, mientras se disponía a descansar, una vecina llegó a su vivienda pidiendo auxilio, completamente sin ropa y en un estado de profunda desesperación.

Según su testimonio, la víctima gritaba que su pareja —identificada como Gustavo Daniel Santillán— la había golpeado violentamente y que intentaba matarla con un arma de fuego tras una discusión.

Posteriormente, los uniformados tomaron contacto con la damnificada, domiciliada en el barrio Cáritas de la ciudad de Loreto, quien explicó que logró escapar por una ventana en medio del ataque, siendo esa la única alternativa para evitar ser alcanzada por el agresor y pedir ayuda.

La mujer fue trasladada al Hospital Zonal, donde fue examinada por el médico de guardia. Si bien no presentaba lesiones en el cráneo, los profesionales constataron un hematoma en el ojo izquierdo producto de la golpiza recibida.

Tras recibir asistencia médica, la víctima fue llevada a sede policial para radicar la denuncia y brindar detalles del hecho, que, según los primeros indicios, pudo haber terminado en un femicidio.

Durante el procedimiento, se remitieron fotografías de las lesiones a la fiscal de turno, Dra. Silvia Jaime Luna, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con la investigación.

La causa continúa en manos de la Justicia, mientras se llevan adelante distintas medidas para esclarecer lo ocurrido, garantizar la protección de la víctima y dar con el agresor, que permanece prófugo.