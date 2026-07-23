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Termas de Río Hondo enfrenta un día fresco: pronóstico para hoy Jueves 23 de julio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo presenta condiciones frescas y parcialmente nubladas. Se anticipan días soleados con temperaturas en aumento.

Hoy 08:01

En el amanecer de este Jueves 23 de julio de 2026, los termenses se encuentran con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 9.2 °C, que se siente como 8.2 °C debido a la alta humedad del 87%.

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Con un viento leve de 7.2 km/h proveniente del noreste, la jornada promete ser fresca, pero se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17.3 °C durante la tarde, brindando un respiro a los habitantes que buscan salir a disfrutar del aire libre.

De cara al futuro inmediato, el pronóstico indica que el día de mañana, viernes 24 de julio, se presentará un clima soleado con mínimas de 9 °C y máximas que llegarán hasta los 19.2 °C. Esto sugiere un leve aumento en las temperaturas, ideal para actividades al aire libre.

El sábado 25 de julio, las condiciones seguirán siendo favorables, con un clima soleado y temperaturas que oscilarán entre los 10.8 °C de mínima y 23.9 °C de máxima, lo que promete un fin de semana agradable para los termenses.

En resumen, hoy se espera un clima parcialmente nublado con una mínima de 8.4 °C y una máxima de 17.3 °C. A partir de mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando hasta 19.2 °C el viernes y 23.9 °C el sábado, lo que será un aliciente para disfrutar del entorno termal de la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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