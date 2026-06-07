Tragedia vial en Tucumán tras evasión de control de Gendarmería

Un accidente trágico en Colalao del Valle, Tucumán, resultó en la muerte de dos personas tras la evasión de un control policial.

Hoy 01:11

Un grave siniestro vial tuvo lugar este sábado por la tarde en la Ruta Nacional 40, en Colalao del Valle, Tucumán, dejando un saldo de dos personas fallecidas y varios heridos.

Según la información oficial proporcionada por la Policía de Tucumán, el accidente se produjo alrededor de las 14:40 a la altura del kilómetro 4308 de la Ruta Nacional 40.

El informe policial detalla que una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre y acompañada por una mujer, intentó evadir un control de Gendarmería Nacional.

En el transcurso de esta evasión, el vehículo colisionó de forma violenta contra una camioneta Chevrolet S10 que transportaba a cuatro hombres.

El impacto fue tan fuerte que dos de los ocupantes de la Chevrolet S10 fallecieron en el lugar, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia, enfatizando la importancia de respetar los controles de seguridad vial.