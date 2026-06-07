Día del Periodista: mensajes de reconocimiento para Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama

Funcionarios y referentes de distintos ámbitos hicieron llegar sus saludos en una nueva celebración del Día del Periodista, destacando la tarea informativa y el compromiso de los trabajadores de prensa.

Hoy 01:42

Este domingo 7 de junio se celebra el Día del Periodista y por este motivo autoridades, instituciones y organismos de Santiago del Estero hicieron llegar sus saludos a Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama.

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El gobernador Elías Suárez expresó:

"Feliz día para todos los que abrazan el periodismo con pasión y compromiso; para aquellos que honran a diario esta noble profesión, con valentía, seriedad y la sensibilidad necesaria para informar pensando en la gente y su bienestar. Para todos, feliz Día del Periodista."

El senador nacional Gerardo Zamora también hizo llegar su mensaje por el Día del Periodista:

"En este 7 de junio hago llegar mi afectuoso saludo a todos los periodistas, en especial a los santiagueños que eligieron esta noble profesión, y transitando el camino de la información, la ejercen cotidianamente como herramienta para la construcción de una mejor sociedad. ¡Feliz Día del Periodista!"

El vicegobernador Carlos Silva Neder también envió su mensaje por el Día del Periodista:

"En este Día del Periodista quiero hacer llegar un afectuoso saludo a la gran familia de Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama. A través de su director y propietario, Lic. Gustavo Ick, extiendo mi reconocimiento a todos los periodistas que diariamente ponen lo mejor de sí, con compromiso, esfuerzo y responsabilidad, para acercar a la comunidad la información de nuestra provincia, del país y del mundo.

Asimismo, destaco la importancia de la libertad de expresión, un valor fundamental que fortalece nuestra democracia y que debe mantenerse siempre vigente. Un abrazo afectuoso y feliz Día del Periodista."

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Agua, Aldo Hid, señaló:

"Mis respetos y mis mejores deseos para todos los trabajadores de prensa en este día tan especial. Sigan adelante, con profesionalismo, pasión y el compromiso de siempre con esta vocación. Feliz Día del Periodista."

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, indicó:

"En este día tan especial, saludo a los Periodistas, que cumplen un rol fundamental en la Construcción Colectiva de la Verdad, la Justicia, la Libertad, la Solidaridad y la Búsqueda del Bien Común, trabajando con Profesionalismo, Vocación y Pasión, informando, opinando y formando, presentando la Realidad a través de su honesta y sincera mirada.

Mis respetos y homenaje a todos y cada uno de los que todos los días se esmeran en construir puentes de entendimiento en la Sociedad. ¡Feliz Día!"

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, expresó:

"En este Día del Periodista saludo a todos los que ejercen esta profesión y es mi deseo que este 7 de junio sirva para reflexionar y valorar como sociedad el trabajo que realizan a diario, llevando a la gente las noticias con honestidad y respeto."

Desde la Secretaría de Trabajo destacaron el rol fundamental que cumple el periodismo en la vida democrática:

En este Día del Periodista quiero hacer llegar mi reconocimiento y saludo a quienes, con compromiso, responsabilidad y vocación, ejercen diariamente la noble tarea de informar a nuestra comunidad. El periodismo cumple un rol fundamental en la vida democrática, acercando la realidad a la ciudadanía, promoviendo el debate de ideas y contribuyendo a la formación de una opinión pública libre, plural y consciente. Su trabajo fortalece las instituciones, fomenta la participación y permite construir una sociedad más informada, crítica y comprometida con el bien común. Nuestra provincia tiene una profunda tradición de mujeres y hombres que dedicaron su vida al servicio de los demás. Como enseñaba Mama Antula: "La paciencia es buena compañera y amiga de la sabiduría". Esa búsqueda constante de la verdad, el diálogo y el entendimiento encuentra también en el periodismo un aliado indispensable para el desarrollo de nuestras comunidades. Desde la Secretaría de Trabajo valoramos profundamente la labor de cada trabajador y trabajadora de prensa, que con profesionalismo, esfuerzo y dedicación llevan adelante una tarea esencial para el crecimiento de Santiago del Estero y de la Argentina. En nombre de todo nuestro equipo, les deseo un muy feliz Día del Periodista, renovando nuestro agradecimiento por su permanente acompañamiento y por el servicio que brindan a la sociedad. Que este compromiso con la información, la verdad y la construcción colectiva nos encuentre trabajando juntos por una provincia cada vez más integrada, con oportunidades en cada rincón de su territorio, fortaleciendo una mirada auténticamente federal que haga visible la voz, la identidad y el potencial de todos los santiagueños.

Prof. Julia Comán

Secretaria de Trabajo

Gobierno de Santiago del Estero

Desde el Ministerio Público Fiscal hicieron llegar un mensaje de reconocimiento a los trabajadores de prensa en su día:

"La Fiscal General del Ministerio Público de la Provincia, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, hace llegar su reconocimiento a quienes ejercen la valiosa tarea de informar a la comunidad con responsabilidad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones y al acceso de la ciudadanía a información de interés público.

Asimismo, expresa su agradecimiento por la permanente colaboración en la difusión de la actividad institucional del Ministerio Público Fiscal, permitiendo acercar a la sociedad el trabajo que diariamente se desarrolla en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la comunidad."