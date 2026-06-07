El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 7 de junio: se esperan tormentas aisladas y una máxima de 22°C

La jornada estará marcada por la inestabilidad y la presencia de precipitaciones durante gran parte del día. Para el inicio de la semana se prevé un descenso de la temperatura y condiciones más estables.

Hoy 01:52

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 7 de junio se presentará con cielo mayormente nublado e inestabilidad en Santiago del Estero, con probabilidad de tormentas y lluvias aisladas en distintos momentos de la jornada.

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La temperatura mínima prevista es de 16°C, mientras que la máxima alcanzaría los 22°C. Además, el organismo nacional anticipa probabilidades de precipitación de entre 10% y 40% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

En cuanto al estado del cielo, se esperan tormentas durante la madrugada, tormentas aisladas por la mañana, chaparrones durante la tarde y lluvias aisladas hacia la noche. Los vientos serán predominantes del sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Para el lunes, las condiciones tenderían a mejorar aunque se mantendrá el cielo con abundante nubosidad. El SMN prevé una mínima de 15°C y una máxima de 20°C, dando inicio a una semana con temperaturas frescas y un leve descenso térmico en toda la provincia.