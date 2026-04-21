Icaño: frustran venta ilegal de un arma por WhatsApp y secuestran una pistola con municiones

Tres hombres fueron interceptados en un operativo encubierto. El arma tenía documentación, pero estaba registrada a nombre de un tercero, lo que derivó en su secuestro y en una investigación judicial.

Hoy 22:46

En un procedimiento policial realizado en la localidad de Icaño, efectivos de la División Robo y Hurto del Departamental N° 18 de Herrera lograron desbaratar una presunta operación de venta ilegal de un arma de fuego que se concretaba a través de grupos de WhatsApp.

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La investigación se inició tras un seguimiento en entornos digitales, donde los uniformados detectaron la oferta de una pistola a potenciales compradores, una modalidad que genera creciente preocupación entre las autoridades.

Con las pruebas reunidas, los agentes montaron un operativo y lograron pactar un encuentro con los sospechosos. En ese contexto, interceptaron una camioneta en la que se movilizaban tres hombres.

Durante el procedimiento, los ocupantes exhibieron una pistola marca Bersa Thunder calibre 22, junto a cargadores compatibles y munición lista para su uso.

Irregularidades en la documentación

Al verificar la situación legal del arma, los efectivos detectaron una inconsistencia determinante: si bien existía documentación, la pistola estaba registrada a nombre de una persona que no se encontraba presente, lo que invalida su portación, traslado y eventual comercialización por parte de los implicados.

Ante esta situación, la fiscal de turno ordenó el secuestro inmediato del arma y de los proyectiles, que fueron trasladados a la Unidad Fiscal bajo estricta cadena de custodia.

Los tres hombres fueron identificados y quedaron supeditados a la causa, mientras avanza la investigación para determinar el origen del arma y su posible vinculación con otros hechos delictivos.