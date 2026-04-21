Invitan a la jornada de capacitación y concientización por el Día Mundial de la Lucha Contra el Maltrato Infantil

La Municipalidad de la Capital unvita a la disertación “No más silencio”, este sábado 25 de abril a las 16 horas.

Hoy 19:52

La Dirección del Niño y Adolescente de la Municipalidad de la Capital invitó a participar de una gran jornada de acción y capacitación para la concientización en el Día Mundial de Lucha Contra el Maltrato Infantil, el próximo sábado 25 de abril, desde las 16 horas, en el Óvalo del Parque Sur.

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La jornada denominada “No más silencio” está destinada a promotoras de centros integrales comunitarios municipales (comedores), directivos y docentes de jardines de infantes municipales, áreas del municipio comprometidas con las infancias y asociaciones civiles. En ella se abordarán temas como la prevención, la detección temprana y el abordaje del maltrato.

"Es nuestra obligación como Estado, promover todos aquellos espacios necesarios no solo para la detección de situaciones de vulneración de derechos, sino también brindar todas aquellas herramientas necesarias a todos los actores involucrados en infancias y de esa forma transformarnos en sujetos activos para lograr una actuación en forma inmediata ante alguna señal de alerta que pueda llegar a afectar a nuestros niños”, indicó la titular del área de la Municipalidad, Lourdes Frías Azar.