Municipio y AETAT se reúnen para optimizar el transporte en Tucumán

El Municipio de San Miguel de Tucumán y AETAT discuten mejoras en el transporte público y fijan próxima reunión.

Hoy 17:24

El Municipio de San Miguel de Tucumán y los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) llevaron a cabo una reunión el pasado jueves, en el contexto de una mesa de diálogo destinada a analizar la situación actual del sistema de transporte público.

El encuentro tuvo lugar en la sede municipal ubicada en 9 de Julio y Lavalle, donde participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, entre otros funcionarios. Durante la audiencia, se evaluaron diversos aspectos del servicio y se estableció un compromiso para avanzar en la racionalización de recorridos y el cumplimiento de frecuencias, especialmente en horas pico.

Giuliano expresó que esta reunión es parte de un proceso continuado desde la semana anterior, con un nuevo encuentro programado para el miércoles 22 de abril. “Se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima reunión, donde analizaremos información crítica para avanzar en la mejora del sistema”, comentó la funcionaria.

Algunas empresas han comenzado a responder a las solicitudes de información que el municipio requirió, mientras que otras aún deben completarla. “Con los datos recibidos, podremos estudiar los costos del kilómetro recorrido y del pasajero transportado, considerando los recientes cambios en los precios de combustible”, añadió Giuliano.

En la próxima reunión, se discutirán propuestas para reformular los recorridos y mejorar la eficiencia del servicio. “Buscamos que los recorridos sean más efectivos y respondan a las necesidades de los usuarios”, afirmó la secretaria de Gobierno, subrayando la continuidad del servicio mientras se llevan a cabo las negociaciones.

Giuliano también aclaró que no se prevé un aumento en los aportes económicos del municipio al sistema de transporte, enfatizando que el enfoque está en eficientizar el servicio sin recortes. “No se trata de reducciones de servicio, sino de implementar un sistema más racionalizado”, puntualizó.

Por su parte, Carlos Arnedo destacó la importancia de su inclusión en la mesa de diálogo y el objetivo de realizar una revisión integral del sistema. “Queremos conocer en detalle los costos del sistema y cómo se están utilizando los recursos municipales destinados al transporte público”, agregó.

El vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, valoró la continuidad del diálogo y destacó la necesidad de un diagnóstico preciso de la situación económica del sistema. “El principal desafío es obtener un diagnóstico real de los costos operativos”, concluyó, reafirmando el compromiso de mantener el servicio durante las negociaciones.