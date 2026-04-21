Ordenar un placard: estrategias simples que marcan la diferencia

Organizar un placard puede parecer una tarea abrumadora, pero con el método adecuado, es posible lograrlo en poco tiempo. Según un estudio de 2022, un 70% de las personas no utilizan el 80% de la ropa que tienen, lo que resalta la importancia de un buen orden.

Hoy 18:12

El acto de organizar un placard puede parecer una misión casi imposible para muchos, pero con un enfoque práctico, se puede transformar en una tarea sencilla y gratificante. En Argentina, el desorden en los armarios es un problema común, y un estudio reveló que hasta un 70% de las personas no usan la mayoría de su ropa debido a la falta de organización.

El primer paso para ordenar un placard es vaciarlo completamente. Al hacerlo, no solo se puede ver claramente lo que se tiene, sino que también permite limpiar el espacio adecuadamente. Este proceso ayuda a identificar las prendas que realmente se utilizan y aquellas que solo ocupan espacio.

Una vez que el placard está vacío, es fundamental clasificar las prendas. Se pueden agrupar por categorías, como ropa de trabajo, casual, deportiva y de temporada. Este método no solo facilita el acceso a cada tipo de prenda, sino que también ayuda a visualizar mejor el volumen de ropa que se posee.

Al clasificar, es el momento de deshacerse de lo innecesario. Se pueden donar aquellas prendas que no se han utilizado en el último año o que ya no se ajustan. Este acto no solo libera espacio, sino que también contribuye a una causa solidaria.

Una vez que se ha reducido la cantidad de ropa, es clave organizar el espacio de manera eficiente. Utilizar perchas adecuadas, separadores y cajas puede maximizar el uso del espacio. Además, colgar las prendas más usadas a la altura de los ojos y guardar las de temporada más alejadas facilitará el acceso diario.

El mantenimiento es otro aspecto crucial para que el orden se mantenga a largo plazo. Dedicar unos minutos cada semana para reorganizar y revisar el placard ayudará a evitar que se convierta en un caos nuevamente. La clave está en establecer hábitos de organización.

Finalmente, es importante recordar que un placard ordenado no solo mejora la estética del hogar, sino que también influye en el estado de ánimo. Un ambiente organizado puede contribuir a una mejor calidad de vida y promover la productividad en el día a día, haciendo que cada elección de vestimenta sea más placentera.