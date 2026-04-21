Chelsea cayó por goleada con el Brighton y peligra su clasificación a copas europeas

El equipo de Enzo Fernández y Garnacho querdó séptimo y acumula cinco derrotas seguidas en la Premier League.

Hoy 19:33

El Chelsea sufrió un duro golpe en la Premier League al caer por 3 a 0 frente al Brighton, en el partido que abrió la fecha 34 del campeonato inglés, disputado en el Falmer Stadium.

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El equipo local se impuso con goles de Ferdi Kadioglu a los 3 minutos del primer tiempo, Jack Hinshelwood a los 10 del complemento y Danny Welbeck en tiempo cumplido, sellando una victoria clave en la recta final del torneo.

Golpe en la tabla

La derrota deja al Chelsea en una situación delicada: suma cinco caídas consecutivas, quedó con 48 puntos y descendió al séptimo puesto, fuera de la zona de clasificación a competiciones europeas.

En contrapartida, el Brighton alcanzó las 50 unidades, se ubica sexto y, por el momento, está accediendo a la UEFA Europa League.

El conjunto local golpeó temprano. A los 3 minutos, tras un córner, Kadioglu definió bajo y cruzado para abrir el marcador.

Minutos más tarde, el Brighton volvió a generar peligro tras un error en la salida del arquero Robert Sánchez, aunque en esa ocasión la defensa logró salvar sobre la línea.

En el segundo tiempo, a los 10 minutos, llegó el segundo tanto tras un contraataque: Georginio Rutter asistió a Hinshelwood, que definió contra el palo para estirar la ventaja.

Sin reacción y cierre contundente

El Chelsea recién generó una situación clara a los 30 minutos del complemento, con una jugada individual del argentino Alejandro Garnacho, cuyo remate salió débil y desviado.

Ya en el final, con el público comenzando a retirarse, el Brighton liquidó el encuentro con un centro de Maxim De Cuyper y la definición de Welbeck, quien alcanzó los 13 goles en la temporada.

Una fecha clave en la pelea por el título

La fecha 34 será determinante en la lucha por el campeonato. El Manchester City, segundo con 67 puntos, enfrentará al Burnley y podría alcanzar al líder Arsenal si consigue una victoria, teniendo además un partido pendiente.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta recibirá al Newcastle con la necesidad de volver al triunfo tras dos derrotas consecutivas, en su intento por cortar una sequía de 22 años sin títulos en la liga inglesa.

De esta manera, la Premier League entra en su tramo decisivo, con cambios importantes tanto en la pelea por el título como en la clasificación a las copas europeas.