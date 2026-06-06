APTRA celebra los ganadores de los Martín Fierro de Portales Web 2023

La APTRA reconoció la labor de los medios digitales argentinos en la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, destacando la participación de profesionales del sector.

Hoy 06:13

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) llevó a cabo el pasado jueves 4 de junio la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Portales Web, un evento destinado a reconocer y celebrar la labor de los medios periodísticos digitales en Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este evento reunió a periodistas, editores y referentes de diversas plataformas, destacándose entre los asistentes la presencia de Página/12, que llegó a la ceremonia con cuatro nominaciones en categorías relevantes.

La ceremonia tuvo lugar en el Goldencenter de Parque Norte, y fue conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón. Durante el evento, se entregaron premios en 33 categorías, que abarcaron desde sitios de noticias hasta periodismo de investigación, así como columnistas, documentales y producciones audiovisuales para plataformas online.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a Eduardo Aliverti, columnista de Página/12, quien recibió el premio a Mejor Analista Político, subrayando la importancia de los analistas políticos en el contexto actual de los medios digitales.

La premiación representa una ampliación del universo de los Martín Fierro, incorporando de forma formal los nuevos formatos periodísticos que han cobrado importancia en los últimos años. Fundada en 1958, APTRA ha evolucionado para incluir el periodismo digital dentro de sus prestigiosos galardones.

En esta edición, se premiaron diversas categorías que reflejan la diversidad y el dinamismo del periodismo digital argentino, incluyendo sitios de noticias, columnistas de opinión, y innovaciones en medios digitales, entre otros.

La reconocimiento a los medios digitales en estos premios es un paso significativo hacia la valorización de la labor periodística en el ámbito digital, destacando el compromiso de APTRA con la evolución de la industria mediática en Argentina.