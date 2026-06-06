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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUN 2026 | 18º
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Otra propuesta del CCB para los peques: se viene el taller “Bajo el mar”

Se trata de una actividad artística para que los niños exploren el fascinante mundo marino a través de la creatividad, la imaginación y el juego.

Hoy 06:41
Foto de archivo.

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 9 y el jueves 11 de junio el taller de arte “Bajo el mar”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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Se trata de una propuesta artística para que los niños exploren el fascinante mundo marino a través de la creatividad, la imaginación y el juego.

En este taller, los participantes se sumergirán en las profundidades del océano para descubrir texturas, formas y colores inspirados en la vida marina. Mediante diferentes técnicas artísticas, crearán sus propias obras tomando como referencias, animales y elementos característicos del fondo del mar.

La actividad busca estimular la expresión artística, la observación y el desarrollo de la motricidad fina en un ambiente lúdico y creativo, donde cada niño podrá dar vida a un universo lleno de peces, ballenas, pulpos, estrellas marinas y muchas otras criaturas acuáticas.

Una experiencia para aprender, crear y dejar volar la imaginación entre olas de color y fantasía.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763, interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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