La impactante predicción de Kiara Ríos sobre el Mundial 2026

Kiara Ríos, la médium que anticipó la victoria de Argentina en 2022, alerta sobre la posibilidad de que el Mundial 2026 sea cancelado debido a conflictos globales y predice que Argentina quedará eliminada en cuartos de final.

Hoy 07:01

Las redes sociales se encuentran en ebullición tras la alarmante predicción de Kiara Ríos, una renombrada médium argentina que ganó notoriedad por acertar la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Su reciente declaración ha dejado a muchos en estado de shock, al advertir que el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, podría no realizarse debido a conflictos geopolíticos.

Ríos, durante su participación en diversos programas de streaming, enfatizó: “Este Mundial no se va a hacer”, pronosticando un escenario oscuro y caótico si el evento se lleva a cabo.

A diferencia de otros videntes, Kiara Ríos no utiliza cartas o astrología tradicional; en su lugar, afirma que utiliza su mente para captar las energías del futuro, lo que la llevó a una visión alarmante.

En sus declaraciones, mencionó que el conflicto global podría ser desencadenado por tensiones en Medio Oriente, sugiriendo que Irán podría tener planes de atentados durante el torneo.

Además, Ríos destacó que el mes de junio estará marcado por una alineación astral peligrosa que podría intensificar la situación, con la presencia de cinco planetas vinculados a energías de oscuridad.

Finalmente, la médium lanzó una predicción devastadora para los aficionados al fútbol: “Este Mundial no va a ser de Argentina”, lo que ha generado una ola de reacciones entre los hinchas y ha encendido un intenso debate en las redes.