Cómo evitar el desperdicio de alimentos y cuidar tu bolsillo

En Argentina, se desperdician aproximadamente 16 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa un costo significativo para los hogares. Aprender a conservar correctamente los alimentos puede ayudar a reducir este desperdicio y ahorrar dinero.

Hoy 18:02

En Argentina, el tema del desperdicio de alimentos se ha vuelto crítico, con un estimado de 16 millones de toneladas de comida desechadas anualmente, lo que equivale a un significativo impacto económico en los hogares. Conservar adecuadamente los alimentos no solo es una forma de cuidar el planeta, sino que también representa un ahorro importante para las familias, especialmente en tiempos de crisis económica.

Una de las primeras estrategias para conservar alimentos es entender cómo se deben almacenar. Por ejemplo, las frutas y verduras deben guardarse en lugares frescos y secos, y es fundamental no mezclar variedades que emitan etileno, como los plátanos, que pueden acelerar el madurado de otros productos.

Además, es esencial conocer las técnicas de conservación adecuadas para cada tipo de alimento. Los métodos más comunes incluyen la congelación, el envasado al vacío y el uso de conservantes naturales como el vinagre o la sal. Por ejemplo, los tomates pueden ser procesados en salsas y luego congelados, lo que permite su uso en meses posteriores sin perder sus propiedades nutricionales.

El uso de recipientes herméticos también juega un papel crucial en la conservación. Almacenar alimentos en envases adecuados ayuda a mantener la frescura y a prevenir la contaminación por bacterias o moho. Los frascos de vidrio y las bolsas de silicona son opciones excelentes para mantener los alimentos en buen estado.

Más allá de las técnicas de conservación, es importante planificar las compras. Hacer una lista y ajustarse a ella puede evitar la adquisición de productos innecesarios, lo que a su vez reduce la posibilidad de desperdicio. Adoptar un enfoque consciente en las compras también puede generar un ahorro significativo a largo plazo.

Finalmente, educar a los miembros de la familia sobre la importancia de no tirar comida es esencial. Crear conciencia sobre el valor de los alimentos y la manera correcta de almacenarlos puede contribuir a un cambio de hábitos que beneficie tanto a la economía familiar como al medio ambiente. Implementar estas prácticas es un paso hacia un hogar más sostenible.