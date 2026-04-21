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Murió Moro, el perro que unió a la familia de Paula Chaves y Pedro Alfonso

El bulldog francés, que los acompañó durante 15 años, tenía problemas de salud.

Hoy 15:52
Moro el perro de Pedro y Paula

Murió Moro, el perro que Pedro Alfonso le regaló a Paula Chaves hace 15 años, cuando los dos recién estaban conociéndose en el Bailando por un sueño.

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El encargado de dar la noticia fue el productor a través de sus redes sociales, donde compartió un desgarrador posteo con fotos del bulldog francés.

“Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia”, expresó Pedro este martes por la tarde en su Instagram.

“Y te fuiste Moro. En paz”, contó en el posteo, luego de los días difíciles que atravesaron con el perrito. “Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre”, aseguró también.

Luego, dio detalles de cómo fueron los últimos minutos con Moro: “Tan inteligente, tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos, los tres, con amor y paz”.

“Fuiste único Morito”, completó Pedro en la publicación que compartió con sus seguidores para darles esta triste noticia.

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