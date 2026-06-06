Video: así fue el emotivo homenaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para el Indio Solari

Los músicos se quebraron al subir al escenario en Comodoro Rivadavia y fueron ovacionados por miles de fanáticos que despidieron al histórico líder de Los Redondos.

Hoy 22:31

La primera presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tras la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari estuvo cargada de emoción. El recital realizado este sábado en Comodoro Rivadavia se convirtió en un homenaje multitudinario al ídolo del rock nacional, con momentos que conmovieron tanto a los músicos como al público.

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Al salir al escenario, los integrantes de la banda se abrazaron y rompieron en llanto mientras miles de fanáticos acompañaban el momento con aplausos y el tradicional cántico “Olé, olé, olé, Indio, Indio”. Detrás de ellos, una enorme imagen del cantante aparecía proyectada en las pantallas del predio ferial.

Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita no pudieron ocultar la conmoción por la pérdida de quien fue el creador y principal referente artístico del proyecto musical.

Horas antes del concierto, la banda había confirmado que mantendría la presentación pese al fallecimiento del Indio y anunció que sería transmitida de manera gratuita a través de YouTube. La decisión fue comunicada mediante un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los seguidores.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, expresaron los músicos. Además, señalaron que compartir el recital con el público era una de las pocas formas de atravesar colectivamente el dolor por la pérdida del artista.

La noticia de la muerte de Solari sorprendió a gran parte de la banda y del equipo técnico cuando llegaban a Comodoro Rivadavia para preparar el espectáculo. A pesar del impacto, decidieron seguir adelante con el concierto, que ya tenía un significado especial por tratarse de la primera presentación del grupo en la región patagónica.

Miles de seguidores viajaron desde distintos puntos del país para asistir al recital, que terminó transformándose en una verdadera “misa ricotera” de despedida. Entre canciones, lágrimas y aplausos, el público y los músicos rindieron homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.