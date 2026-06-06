Circulaba con escape libre y haciendo maniobras peligrosas: tenía el número de motor limado

El rodado no tenía además luces ni espejos retrovisores. El conductor fue demorado por personal de la UTM. La motocicleta quedó secuestrada y él siguió en libertad.

Hoy 12:20

Mientras se siguen sumando víctimas fatales a la lista por accidentes de tránsito, un desaprensivo conductor de 50 años circulaba de manera irresponsable por las calles del centro de Termas de Río Hondo.

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Personal policial de la Unidad Táctica Motorizada, que realizaba recorrido preventivo, observó en inmediaciones del cruce de calles Avellaneda y Pje. Manzur, a un masculino circulando a bordo de un motovehículo tipo enduro de 150 cc, con caño de escape libre, a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros.

Tras un seguimiento controlado a distancia, logrando que el conductor detuviera su marcha en la intersección de calles Avellaneda y Rivadavia.

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Allí procedieron a identificarlo como Hugo Adrián Ordóñez, del barrio Cooperativa Villa Balnearia. El personal le solicitó que presentará documentación del rodado, a lo cual Ordoñez manifestó no tener nada que respaldara su propiedad.

Ante esta situación trataron de identificar el rodado a través de la numeración de motor, pero la sorpresa fue mayor al detectar que la misma había sido limada.

Debido a esto el personal informó al fiscal de turno, Rafael Zanni, quien ordenó que el rodado quedara secuestrado y que Ordoñez recupere su libertad de no mediar algún requerimiento judicial en su contra. Luego de completar el trámite, Ordoñez pudo retornar a su hogar, pero a pie, ya que el rodado quedó secuestrado.

El mal estado de conservación del mismo era tal, que no se pudo identificar a simple vista su marca y modelo.