Accidente fatal en pleno centro: una motociclista falleció en Avenida Belgrano

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La víctima fatal se desplazaba en una moto de 110cc. Buscan al conductor de una camioneta como el responsable del siniestro.
Un accidente dejó como saldo una víctima fatal en Avenida Belgrano entre Pedro León Gallo y Congreso, de esta Capital, hecho ocurrido minutos antes de las 8 de la mañana de este sábado.
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La víctima se trasladaba en una motocicleta de 110cc. en sentido norte a sur. Testimonios recabados en el lugar indicarían que una camioneta estaría involucrada.
Muerte en Av. Belgrano - Bº Centro
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Personal policial ordenó cierre de rutas para dar con el vehículo y el conductor que se fugó del lugar.
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