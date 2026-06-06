Accidente fatal en pleno centro: una motociclista falleció en Avenida Belgrano

La víctima fatal se desplazaba en una moto de 110cc. Buscan al conductor de una camioneta como el responsable del siniestro.

Hoy 08:14

Un accidente dejó como saldo una víctima fatal en Avenida Belgrano entre Pedro León Gallo y Congreso, de esta Capital, hecho ocurrido minutos antes de las 8 de la mañana de este sábado.

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La víctima se trasladaba en una motocicleta de 110cc. en sentido norte a sur. Testimonios recabados en el lugar indicarían que una camioneta estaría involucrada.

Muerte en Av. Belgrano - Bº Centro

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Personal policial ordenó cierre de rutas para dar con el vehículo y el conductor que se fugó del lugar.

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