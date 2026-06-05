Con Messi en el banco, Argentina venció a Honduras en su primer amistoso antes del Mundial

La Scaloneta se impuso por 2-0 en Texas con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. La Pulga estuvo entre los suplentes pero no ingresó.

Hoy 23:16

La Selección Argentina derrotó por 2-0 a Honduras en el primero de sus amistosos de preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo de Lionel Scaloni no brilló, pero dejó algunos destellos interesantes en la recta final antes del debut mundialista.

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Desde el inicio, la Albiceleste mostró superioridad sobre su rival, con dominio de la pelota y buenas aproximaciones. Sin embargo, le faltó precisión en los últimos metros para transformar ese control en una diferencia más amplia.

Después de algunos minutos de meseta en el juego, la apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Martínez cambió penal por gol y puso el 1-0 para los campeones del mundo.

En el complemento, con el ingreso de varios futbolistas habitualmente titulares, Argentina elevó su nivel y comenzó a manejar el partido con mayor autoridad. Allí volvió a verse una versión más reconocible del equipo de Scaloni, con circulación, presión y capacidad para acelerar en los momentos justos.

El segundo gol llegó por intermedio de Giuliano Simeone, quien aprovechó una gran asistencia de taco de Lautaro Martínez para definir sin complicaciones y sellar el 2-0.

El partido dejó dos lecturas para el cuerpo técnico. En el primer tiempo, con mayoría de jugadores suplentes, el rendimiento fue aprobado, aunque sin sobresalir. En la segunda mitad, con más nombres de peso en cancha, la Selección mostró mejores sociedades y volvió a imponer condiciones.

Más allá de que Honduras aparece como un rival varios escalones por debajo, Argentina demostró que mantiene vigente la idea de juego que la llevó a conquistar títulos en los últimos años. También dejó la sensación de que todavía guarda cartas importantes de cara al Mundial.

La principal preocupación de Scaloni pasa por la gran cantidad de futbolistas que llegan con molestias físicas. Entre ellos aparecen los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los mediocampistas Leandro Paredes y Nicolás Paz, y los delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez.

El próximo amistoso ante Islandia será clave para evaluar si algunos de ellos pueden sumar minutos o, al menos, llegar en mejores condiciones al debut mundialista.

Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Argelia, un rival que ya dio una señal de alerta en la previa tras vencer a Países Bajos. Por eso, el objetivo del cuerpo técnico será llegar con el plantel lo más completo posible y con certezas futbolísticas para comenzar la defensa del título.