Tenía 27 años: identificaron a la víctima del accidente de Avenida Belgrano

La joven tenía domicilio en el barrio Parque. Continúa la búsqueda del conductor de la camioneta que la embistió.

Hoy 09:50

Alrededor de las 9 de la mañana se dio a conocer la identidad de la joven mujer que murió en un accidente de tránsito, hecho ocurrido antes de las 8 de la mañana de este sábado en Avenida Belgrano entre Pedro León Gallo y Congreso.

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El informe policial indica que la víctima se trataba de Lourdes Mariana Ibáñez (27), con domicilio en calle Ejército Argentino del barrio Parque.

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La Policía mientras tanto sigue en la búsqueda de una camioneta Volkswagen Amarok de color gris, cuyo conductor se dio a la fuga del lugar del accidente. Un testigo habría indicado que la persona al mando de dicho vehículo, habría tenido responsabilidad en el trágico desenlace.