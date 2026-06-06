Termas de Río Hondo Golf Club celebró su octavo aniversario con un exitoso torneo

La competencia reunió a 80 golfistas de distintas provincias y contó con la presencia de autoridades locales y referentes del golf regional.

Hoy 22:47

Con una destacada participación de jugadores y un excelente clima deportivo, este sábado se desarrolló el Torneo VIII Aniversario del Termas de Río Hondo Golf Club, una competencia que reunió a 80 golfistas provenientes de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Catamarca.

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La jornada contó con la presencia de la intendente de Termas de Río Hondo, Paula Canepa; el presidente de la Federación de Golf del NOA, Francisco Landivar; la secretaria de Turismo, Vilma Díaz; y el director del Termas Río Hondo Golf Club, Juan Manuel Pereyra, quienes acompañaron el desarrollo del certamen.

Durante la competencia también se entregaron premios especiales. En la categoría femenina, Elizabeth Navarro se quedó con los reconocimientos a Long Drive Damas y Best Gross Damas. Entre los caballeros, Matías Calliera obtuvo el premio a Long Drive Caballeros, Claudio Sosa fue distinguido en Best Approach Caballeros y Juan Romanazzi recibió el premio a Best Gross Caballeros.

En cuanto a los resultados por categorías, en Damas Única la ganadora fue Elizabeth Navarro, seguida por Soledad Molinuevo. En Caballeros 21.0 al Máximo, el primer puesto quedó en manos de Valentín Vallares, mientras que Daniel Gianini finalizó segundo.

Por su parte, en la categoría Caballeros 10.0 a 20.9, el triunfo fue para Alejandro Montenegro, seguido por Domingo Ramón. En tanto, en Caballeros 0 a 9.9, el ganador resultó Adriano Bourguinion, mientras que Franco Ramón ocupó el segundo lugar.

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del club y el acompañamiento de jugadores de toda la región, consolidando al Termas de Río Hondo Golf Club como uno de los principales escenarios para la práctica de este deporte en el norte argentino.