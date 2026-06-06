Atraparon en Fernández al conductor que mató a una joven: tenía 1,58 de alcohol en sangre

Se trata de Nahuel Ferreyra, de 24 años y domiciliado en esa ciudad. El seguimiento realizado a través de cámaras de seguridad resultó clave para localizarlo y concretar su detención.

Hoy 15:40

Luego de cinco horas de intenso trabajo, la Policía de la Provincia logró dar con la identidad y el lugar donde estaba el conductor que habría estado involucrado en un accidente fatal que le costó la vida a Lourdes Mariana Ibáñez, de 27 años.

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Vale recordar que el accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana y la aprehensión del principal sospechoso se dio minutos antes de las 13.

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El sospechoso fue identificado como Nahuel Ferreyra, de 24 años, quien fue detenido junto con el secuestro de la Volkswagen Amarok gris involucrada en el hecho.

Posteriormente, personal de la Dirección de Seguridad Vial le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. De acuerdo con las actuaciones policiales, Ferreyra presentaba 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del control.

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Por disposición de la Fiscalía de Capital, el joven fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del siniestro.



