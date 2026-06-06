Comisionado municipal de Brea Pozo colisionó y mató a un hombre sobre ruta 6

Según información policial, Remigio Dolores Cruz no pudo evitar el impacto contra la víctima que caminaba por la cinta asfáltica. Intervino Comisaría 27.

Hoy 08:48

Un trágico accidente vial que dejó como saldo una persona sin vida, ocurrió durante la noche del sábado alrededor de las 22 sobre ruta provincial 6 a la altura de La Dormida, departamento Loreto, donde se vio involucrado el comisionado municipal de Brea Pozo Remigio Dolores Cruz (65), quien conducía la camioneta con la cual embistió a Miguel Ángel Serrano (55) con domicilio en Puente La Dormida.

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Según informó Cruz al personal policial, retornaba a la ciudad de Brea Pozo en compañía de otras dos personas con domicilio en la misma localidad, cuando sobrepasó a un vehículo que lo hacía en su mismo sentido y al retomar su carril se encontró con una persona caminando sobre la ruta.

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Debido a las circunstancias no logró evitar el impacto frontal con el caminante, arrojándolo varios metros sobre el asfalto.

En el lugar se hizo presente personal de sanidad, quienes trasladaron a Serrano en grave estado al hospital zonal, y efectivos de la Comisaría 27 quienes tomaron testimonio de lo ocurrido a Cruz y sus acompañantes.

Deceso

Debido a las circunstancias del accidente, Cruz fue trasladado también al hospital zonal donde fue estabilizado, ya que presentó una baja en su presión arterial. Además se le practicó el test de alcoholemia resultando el mismo negativo.

También se notificó que Serrano falleció debido a la gravedad de las lesiones y la fiscal Belquis Alderete ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.