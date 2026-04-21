Un alumno fue agredido en un colegio privado de San Lorenzo Chico

Un estudiante de un colegio privado en San Lorenzo Chico fue agredido y se encuentra en recuperación en su hogar tras ser internado por lesiones graves.

Hoy 16:23

Un alarmante hecho de violencia escolar tuvo lugar en el colegio Sagrado Corazón de San Lorenzo Chico el pasado 8 de abril, donde un alumno sufrió una agresión física por parte de otro estudiante.

La situación se originó cuando un estudiante de segundo año intentó filmar partes íntimas de un compañero en el baño, lo que desató un primer enfrentamiento que, en principio, parecía haber finalizado.

Sin embargo, poco después, en un pasillo del colegio, el presunto agresor volvió a increpar a su compañero y lo atacó sorpresivamente por la espalda, propinándole varios golpes en el rostro.

La intervención de un docente, alertado por otros alumnos, evitó que la situación escalara aún más. A raíz de la agresión, el estudiante agredido fue trasladado a un sanatorio privado donde permaneció internado por cinco días.

Durante su estancia en el sanatorio, se le diagnosticaron fracturas en el rostro, conmoción cerebral y un episodio de amnesia temporal, lo que resalta la gravedad del incidente.

Actualmente, el alumno se recupera en su hogar, aunque se estima que le llevará varios días volver a la normalidad. La denuncia de este caso fue realizada por el propio centro de salud al momento de su ingreso.

Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por intimidación y amenazas en los colegios de Salta, donde se han registrado otros casos que han llevado a la detención de varios jóvenes.