Javier Milei cantó la canción “Libre” y bailó en el acto por el Día de la Independencia de Israel

El Presidente fue una de las figuras centrales de la ceremonia por los 78 años del Estado de Israel, cantó “Libre”, encendió una antorcha simbólica y ratificó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

Hoy 16:29

El presidente Javier Milei participó del 78avo aniversario de la independencia de Israel y, en medio de la ceremonia, cantó "Libre“, la canción de Nino Bravo. El mandatario fue uno de los encargados de encender las antorchas que representan a las 12 tribus del pueblo judío y dio un discurso en el que reafirmó su alianza estratégica con Benjamin Netanyahu.

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Sobre el cierre del acto, el mandatario argentino fue el último encargado de realizar la ceremonia de la que participaron otras personalidades reconocidas israelíes. Este acto marca el inicio del Día de la Independencia del país hebreo y simboliza a las doce tribus bíblicas de Israel.

Un dato no menor es que la ceremonia de las antorchas es un evento destacado dentro del calendario israelí, ya que marca el final del Día del Recuerdo —dedicado a los soldados caídos y a las víctimas de acciones violentas— y el inicio de las celebraciones por la independencia del país.

Allí, el jefe de Estado argentino interpretó la canción de Nino Bravo acompañado por dos cantantes locales que lo acompañaron con la letra en español. Una vez que terminó, dio un discurso y bailó en el cierre de la celebración.

Luego, Milei brindó un pequeño discurso y dijo: “En esta vida hay socios y amigos; los amigos, en cambio forjan lazos para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Argentina e Israel son naciones amigas”. En tanto, reiteró la voluntad de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”.

El último domingo se había conocido una pregrabación del momento del canto. Esto se debe a que la ceremonia se había grabado con anterioridad producto del conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de que se reabra el fuego entre el Ejército israelí y las fuerzas armadas de Irán.

Durante este lunes, el mandatario comenzó su agenda a las 4.30 AM (hora de la Argentina) con un encuentro con rabinos. El Presidente estudia la religión judía, y ayer fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos en la Yeshiva Hebron, una escuela religiosa que forma a la elite de los observantes en Israel.

“La visita a Yeshiva Hebron fue una locura. Milei rompió el protocolo, se fue por un pasillo y los chicos se le abalanzaban. Nunca vi nada parecido”, comentó a Infobae un testigo de la imprevista situación, que conoce cómo funciona la academia religiosa.

A la tarde en Israel, (10 AM hora de la Argentina), el jefe de Estado y su comitiva llegaron al Santo Sepulcro. Milei siempre lo visita cuando está en Jerusalén y, esta vez, la fecha fue especial. Hace un año en Roma, fallecía Francisco, el Papa argentino. Milei tuvo una relación en zigzag con él, pero hoy le rindió tributo personal en el lugar más sagrado del cristianismo.