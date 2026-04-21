Trungelliti perdió con el español Mérida y no pudo ingresar al cuadro principal del Masters de Madrid

El santiagueño no pudo demostrar su mejor versión y cayó en sets corridos en la capital española.

Hoy 15:06

El tenista santiagueño Marco Trungelliti no logró avanzar al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, tras caer en sets corridos frente al español Daniel Mérida en la segunda ronda de la qualy.

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El argentino, actual número 77 del ranking ATP, perdió por 7-6(4) y 6-3 luego de una hora y 35 minutos de juego, en un encuentro muy equilibrado y con escasas oportunidades de quiebre para ambos.

El primer set se definió en el tie-break, donde Mérida logró sacar la diferencia clave. Ya en la segunda manga, el español aprovechó el envión anímico y consiguió el único quiebre del partido, suficiente para sellar su victoria y la clasificación.

En la ronda previa, Trungelliti había tenido un sólido debut al imponerse en sets corridos ante el croata Borna Gojo, mientras que su rival venía de eliminar al británico Billy Harris.

El santiagueño queda a la expectativa dado que puede terminar ingresando al MD como Lucky Loser.



Fuerte presencia argentina en Madrid

Más allá de la eliminación del santiagueño, el Masters de Madrid contará con una importante participación argentina en el cuadro principal.

Dirán presente Francisco Cerúndolo (16°), Tomás Etcheverry (25°), además de Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.

Tanto Francisco Cerúndolo como Tomás Etcheverry, que atraviesan un gran 2026, debutarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados.

El mayor foco estará puesto en Cerúndolo, quien defiende las semifinales alcanzadas el año pasado en la “Caja Mágica”, por lo que una eliminación temprana podría hacerlo retroceder en el ranking ATP.

Por su parte, Etcheverry tendrá una gran oportunidad de avanzar en el torneo y acercarse al top 20, en busca de su mejor ubicación histórica.

Los cruces de los argentinos

Francisco Cerúndolo (16°) vs. Yannick Hanfmann o Marcos Giron

(16°) vs. Yannick Hanfmann o Marcos Giron Tomás Etcheverry (25°) vs. Sebastian Ofner o un jugador de la qualy

(25°) vs. Sebastian Ofner o un jugador de la qualy Mariano Navone vs. Nuno Borges

vs. Nuno Borges Camilo Ugo Carabelli vs. Gael Monfils

vs. Gael Monfils Sebastián Báez vs. jugador de la qualy

vs. jugador de la qualy Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altmaier

vs. Daniel Altmaier Thiago Tirante vs. Roberto Bautista Agut

vs. Roberto Bautista Agut Francisco Comesaña vs. Tomas Machac

De esta manera, el tenis argentino tendrá múltiples representantes en uno de los torneos más importantes de la gira europea sobre polvo de ladrillo, pese a la caída de Trungelliti en la fase clasificatoria.